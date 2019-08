Milan-Manchester United, Giampaolo blinda Suso: “sono innamorato di lui, mi fa impazzire e non voglio che vada via”

L’allenatore del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nel match con il Manchester United, soffermandosi su Suso

Una buona prestazione, che sfortunatamente non basta al Milan per evitare la sconfitta ai rigori contro il Manchester United. Nonostante il ko però, Marco Giampaolo si gode la crescita della sua squadra, trascinata da un Suso in giornata di grazie.

Intervenuto in conferenza stampa nel post gara, l’allenatore rossonero ha blindato lo spagnolo: “Suso è un fuoriclasse, un giocatore forte e noi i giocatori forti dobbiamo tenerli. L’ho detto anche alla società e a lui. Non è un problema. Sono innamorato, mi fa impazzire ed è uno che può determinare. Dopo amichevole con il Benfica avevo detto che avevamo giocato con fede, attaccamento, idee di gioco e partecipazione collettiva e tutti sono dentro quella linea di pensiero. Ho visto cose ancora migliori rispetto al Benfica. C’è stato un impegno ancora più importante. Credo che i miei giocatori si siano divertiti a giocare questa partita. La cura dei particolari fa parte del lavoro. Il grosso della musica, i ragazzi l’hanno concepita. Il Milan ha giocatori forti e di qualità e tutti possono esserlo di più. Queste sono partite che mettono a nudo gli errori e ne abbiamo commessi, ma a me interessa l’acquisizione di un pensiero, di una mentalità. Noi dobbiamo giocare la partita e non far sì che siano gli altri a giocarla su di noi“. Sull’errore di Maldini dal dischetto, Giampaolo ha spiegato: “va bene così, era giusto che calciasse il rigore visto che era stato designato come quinto. Sfortunatamente ha sbagliato ma è un percorso utile per lui. Ragazzi come lui hanno bisogno di partite così per crescere e se non le fanno non crescono“.

