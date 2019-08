Milan, Maldini fa il punto sul mercato rossonero: “nessuna novità per Correa, priorità alle cessioni”

Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer

Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero.

In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di chiarezza, svelando quelle che sono le priorità della società in questo momento: “per quanto riguarda Correa non ci sono novità, per André Silva invece è tutto fermo, siamo in una fase di stallo. In ogni caso il mercato è ancora aperto, mancano due settimane alla chiusura. Al momento la nostra priorità sono le cessioni: due terzini sono in uscita“.

