Milan, Giampaolo non mangia il panettone? Crollano le quote del possibile esonero entro Natale

Marco Giampaolo già a rischio esonero dopo la prima giornata? I bookmaker abbassano la quota di un suo possibile addio entro Natale

Il Milan non è l’Empoli, nè la Sampdoria: Marco Giampaolo lo sapeva già, ma dopo la sconfitta all’esordio lo ha provato sulla propria pelle. Perdere la prima gara del campionato sul campo dell’Udinese, esprimendo un gioco praticamente inesistente, sia dal punto di vista tattico che tecnico rispetto all’Udinese, ha reso Marco Giampaolo il bersaglio perfetto per la critica. I bookmaker addirittura hanno scelto di abbassare la quota del suo possibile esonero entro Natale. La quota infatti, è calata da 7.50 a 4.25 dopo appena una partita. Un’esagerazione probabilmente, ma spesso chi inizia col piede sbagliato, in una piazza come Milano, fa in fretta a farsi una cattiva reputazione complicata poi da cambiare.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo