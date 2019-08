Mihajlovic ‘contro’ tutti: Sinisa in panchina a Verona assumendosi ogni responsabilità, i dettagli

Mihajlovic in panchina per la sfida contro il Verona: i dettagli della decisione del tecnico del Bologna

Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri lasciando l’ospedale San’Orsola di Bologna per recarsi a Verona, dove ha in un primo momento incontrato la sua squadra in albergo, prima della partita contro il Verona, per poi apparire incredibilmente in panchina per guidare i suoi ragazzi.

Una decisione presa dall’allenatore serbo ‘contro’ tutti: è stato Mihajlovic a firmare per le dimissioni e quindi ad assumersi tutte le responsabilità. I medici gli hanno comunque consigliato di adottare alcune contromisure per limitare i rischi dell’esposizione al pubblico dato che la chemioterapia ne ha abbattuto le difese immunitarie.

Auto privata, mascherina sulla bocca, evitando i luoghi pubblici, compreso lo spogliatoio, per Mihajlovic, che ha rifiutato la proposta dei dirigenti del club di seguire la partita da un box isolato. L’allenatore del Bologna ha poi lasciato il campo con qualche minuto d’anticipo rispetto al fischio finale per poi rientrare in ospedale in tarda serata.

