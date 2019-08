Messi, il gol dell’anno è tuo: premiato il capolavoro su punizione contro il Liverpool [VIDEO]

L’UEFA ha premiato Leo Messi con il gol dell’anno per la stagione 2018-2019. La stella del Barcellona ha ricevuto tale premio per la rete segnata su calcio di punizione al Liverpool, nella semifinale d’andata della scorsa Champions League. Un gol magnifico che però non valse ai blaugrana la qulificazione a causa del mo della sfida di ritorno. Messi prende il posto di Cristiano Ronaldo che nel 2018 vinse lo stesso premio per la rovesciata segnata alla Juventus. Il campione portoghese si è classificato secondo con il gol segnato al volo contro il Manchester United. Terzo Danilo Pereira, per la rete segnata alla Serbia nella gara di qualificazione agli Europei dello scorso marzo.

“He’s a god of the game. THE god of the game.”

Leo Messi wins UEFA Goal of the Season with his amazing free-kick against Liverpool at Camp Nou.#FCBpic.twitter.com/wkrXjURZgl

— Ben Hayward (@bghayward) August 9, 2019