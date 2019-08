Mercato NBA – Lance Stephenson pronto a trasferirsi in Cina: accordo di massima con il Liaoning

Lance Stephenson non ha trovato alcun accordo con una franchigia NBA: l’ex giocatore dei Lakers volerà in Cina per firmare con il Liaoning

Dopo 9 stagioni passate in NBA, Lance Stephenson è pronto a lasciare la lega. L’ex guardia dei Lakers non ha trovato alcun accordo soddisfacente con una delle franchigie della lega ed ha preferito guardare altrove. Lance Stephenson ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per sbarcare in Cina. Nelle prossime ore, il giocatore incontrerà il Lianoning per mettere nero su bianco il suo trasferimento nel campionato cinese.

