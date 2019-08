Mercato Ciclismo – Colpo della UAE Emirates: ingaggiato con un biennale Davide Formolo

A partire dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un nuovo ciclista del Team UAE Emirates: il campione italiano ha firmato un biennale

“Dalla prossima stagione Davide Formolo sarà un ciclista del team UAE Emirates“. Con una nota comunicata ufficialmente dal team emiratino, è stato annunciato il passaggio di Davide Formolo dalla Bora-Hansgrohe al team UAE Emirates. Il campione d’Italia in carica cambierà squadra a fine stagione.

“La figura di Formolo sarà molto importante all’interno della rosa dei ciclisti della nostra squadra. Davide ha grandi doti e un potenziale enorme: ha già ottenuto risultati di prestigio nelle classiche e nelle classifiche delle gare a tappe, siamo certi che sarà in grado di effettuare un ulteriore salto di qualità verso l’eccellenza“, ha detto il general manager del team emiratino, Joxean Matxin.

“Per me il passaggio a una squadra come l’UAE significa molto: ho trascorso due anni bellissimi e molto intensi nella mia attuale formazione ma sono rimasto affascinato dalla perfetta corrispondenza tra le mie aspettative e quelle del team emiratino. Per questo ho deciso di sposare il progetto della UAE“, ha affermato Formolo.

Valuta questo articolo