Maxi Lopez torna in Italia, ma non giocherà in Serie A: l’argentino pronto per una nuova esperienza in B

L’attaccante argentino ha trovato l’accordo con il Crotone e, nella giornata di domani, potrebbe arrivare già la fumata bianca

Si profila una nuova esperienza in Italia per Maxi Lopez, ma non in Serie A come è lecito attendersi visto il suo curriculum. L’argentino infatti ha deciso di accettare l’offerta del Crotone in Serie B, lasciando il Vasco da Gama per ritornare a giocare in un Paese che l’ha visto vestire le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Torino, Chievo e Udinese.

L’unico ostacolo che potrebbe far saltare questo accordo riguarda l’Hellas Verona, che potrebbe rilanciare nelle ultime ore presentando un’offerta irrinunciabile. Uno scenario di difficile realizzazione, dunque manca davvero poco prima dell’ufficialità del passaggio di Maxi Lopez al Crotone.

