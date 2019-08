Marco Materazzi compie 46 anni, la torta è in stile… Valentino Rossi: sui social anche gli auguri del Dottore [FOTO]

Marco Materazzi festeggia il suo 46° compleanno con una torta speciale: sui social anche gli auguri di Valentino Rossi

Giornata speciale oggi per Marco Materazzi: l’ex calciatore interista compie oggi 46 anni e per festeggiare ha tagliato una torta davvero originale. 23+23 ha scritto Materazzi sui social, postando una foto che lo ritrae con in mano una torta col 46 scritto in stile… Valentino Rossi. L’ex calciatore, amico del Dottore, che è noto essere un grande tifoso dell’Inter, ha voluto omaggiare il pilota Yamaha nel giorno del suo compleanno. Non sono mancati gli speciali auguri di Valentino Rossi: “Buon compleanno Fratellone!!!“, ha scritto il Dottore.

