Manchester United, Lukaku sempre più lontano: il belga fuori dai convocati per il match con il Milan

Romelu Lukaku ormai è lontano dal Manchester United, l’attaccante belga attende solo che si sblocchi l’operazione con la Juventus, che prevede uno scambio con Paulo Dybala. Intanto, l’ex Everton resta ai margini dei Red Devils, con Solskjaer che ha deciso di non convocarlo per il prossimo match di International Champions Cup contro il Milan, in programma domani a Cardiff. Oltre a Lukaku, nemmeno Darmian fa parte della lista diramata dall’allenatore norvegese, segnale di come anche l’italiano non faccia più parte del progetto tecnico.

Questi i giocatori convocati da Solskjaer:

David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.

