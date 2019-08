Manchester United, maxi multa nei confronti di Lukaku! Intanto riparte all’assalto dell’Inter…

Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus

Multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht.

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ avrebbero comminato al proprio giocatore una sanzione di 400 mila sterline, per aver violato il regolamento del club. Ennesima frattura tra Lukaku e lo United che, nelle ultime ore, ha registrato l’ennesimo assalto dell’Inter. L’agente dell’attaccante è infatti in queste ore in volo verso Londra, dove incontrerà i dirigenti del Manchester per capire quella che potrebbe essere l’offerta giusta per sbloccare la trattativa. Decisivo sarà anche l’incontro con il presidente Zhang, così da individuare la consistenza del rilancio che l’Inter potrà mettere sul piatto. La proposta ufficiale da parte dei nerazzurri arriverà solo una volta che ci sia la certezza che il Manchester la accetti, a quel punto l’offensiva della società di Suning potrà davvero partire.

