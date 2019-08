Manchester City, risposta velenosissima a Klopp: “spese folli? Impari a guardare in casa propria”

Omar Berrada, dirigente del Manchester City, ha risposto in maniera piccata a Klopp dopo le sue illazioni

Non potevano passare inosservate le parole di Jurgen Klopp agli occhi del Manchester City, tirato in ballo dall’allenatore del Liverpool nell’ambito delle spese folli compiute nelle ultime sessioni di mercato.

Le dichiarazioni del tedesco hanno fatto drizzare le antenne a Omar Berrada, dirigente dei Citizens, che ha attaccato duramente il manager dei Reds: “siamo rimasti un po’ sorpresi, non so perchè abbiano dovuto fare commenti del genere. E non so perchè dovrebbero guardare a quello che fanno le altre squadre. Non è frustrazione o rabbia, troviamo solamente molto curioso il fatto che venga sottolineato quanto spendiamo noi. A noi sta benissimo quanto spendono loro. La verità è che tutti i top club investono quanto ritengono necessario investire. E dire che noi, il PSG, il Real e il Barcellona spendiamo 200 milioni di sterline ogni anno non è corretto. Noi non guardiamo a quello che fanno gli altri. Pensiamo al Liverpool solo come un grande rivale dal punto di vista sportivo“.

