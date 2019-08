Manchester City, Guardiola ammette: “Sané starà fuori per sette mesi. Cancelo? Per ora gioca Walker”

L’allenatore del Manchester City ha parlato alla vigilia del match contro il West Ham, soffermandosi sull’infortunio di Sané e sull’arrivo di Cancelo

I campioni d’Inghilterra tornano in campo domani, debuttando nella nuova Premier League contro il West Ham. Caccia al terzo titolo consecutivo per il Manchester City, che non potrà contare su Leroy Sané, infortunatosi nel Community Shield e costretto a rimanere fuori per 6-7 mesi.

Interrogato sulla vicenda, Pep Guardiola ha ammesso: “Leroy Sané resterà fermo per 6-7 mesi. E’ davvero una pessima notizia, speriamo di riaverlo a disposizione per febbraio-marzo. Cancelo? Ci darà qualcosa che non avevamo, la sua fisicità è oltre il normale e a Walker farà bene la concorrenza. Dovranno lottare per una maglia da titolare ma Cancelo può giocare anche a sinistra. Quello che starà meglio, avrà più chance di giocare e in questo momento è Walker“.

Valuta questo articolo