Malore Gigi Simoni – Dalla moglie Monica gli aggiornamenti sulle condizioni dell’ex allenatore dell’Inter

Monica Fontana rompe il silenzio: la moglie di Gigi Simoni parla delle condizioni dell’ex allenatore dell’Inter

Sono passati due mesi circa dal malore che ha colpito Gigi Simoni, mentre si trovava nella sua abitazione in Toscana. L’ex allenatore dell’Inter si trova ancora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva nell’ospedale di Cisanello di Pisa. Intervistata da “La Provincia di Cremona”, Monica Fontani, moglie di Gigi Simoni, ha aggiornato tutti gli appassionati sulle sue condizioni: “continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno. E’ ancora in condizioni gravi. Voglio essere sincera fino in fondo: la situazione resta complicata, mio marito ha avuto un ictus e non possiamo oggi ancora parlare di un percorso in discesa. Tuttavia siamo qui. Speranze? Sempre, anche se il quadro complessivo resta delicato“, ha affermato.

Monica Fontani ha poi parlato dell’affetto dei tifosi: “alcuni sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore con messaggi di incoraggiamento per Gigi, li abbiamo attaccati nella sala d’aspetto“.

