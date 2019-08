Malattia Mihajlovic, il wrestler WWE Roman Reigns lo celebra sui social: entrambi in lotta contro la leucemia

Il caso di Sinisa Mihajlovic, ritornato in panchina nonostante la Leucemia, è stato celebrato dalla star del wrestling WWE Roman Reigns, in lotta contro lo stesso tumore, si è complimentato con l’allenatore del Bologna

Roman Reigns e Sinisa Mihajlovic, due sportivi differenti, con un triste particolare in comune: il primo performa ogni sera sul ring WWE, il secondo ha dedicato la sua vita al calcio nella doppia veste di giocatore prima e allenatore poi. Entrambi lottano contro la leucemia. Il caso di Sinisa Mihajlovic, tornato in panchina 40 giorni dopo la chemioterapia, è stato celebrato dal wrestler WWE tramite il suo profilo social con un tweet: “quest’uomo non si può abbattere! L’incredibile storia del coach del Bologna Sinisa Mihajlovic e della sua lotta contro la Leucemia! Sii forte coach e forza! #CrediNellaLotta”. Roman Reigns ha già sconfitto in passato la Leucemia: diversi mesi ‘The big Dog’ ha annunciato al WWE Universe la sua ricomparsa che lo ha costretto a rendere vacante il Titolo Universale, tenendolo lontano dal ring per diverse settimane prima del nuovo, grande e acclamato ritorno.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo