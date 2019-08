Lukaku, che fatica con Conte: “all’Inter allenamenti più duri che in Inghilterra. Cibo italiano? Solo insalata…”

Lukaku lavora duro con il metodo Conte: allenamenti più tosti che in Inghilterra e cibo salutare, niente sgarri. Il belga ci scherza su, ma che fatica

Allenamenti duri e niente sgarri sul cibo, nonostante le leccornie italiane. È questo il diktat che Antonio Conte ha imposto ai suoi giocatori in vista dell’inizio della Serie A. Nessuno escluso, nemmeno il nuovo arrivato Lukaku. L’ex Manchester United è apparso piuttosto ‘affaticato’ nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Otro’ nella quale ha spiegato: “come vanno gli allenamenti? È davvero dura, ragazzi. È cambiato tutto. In Inghilterra si lavora tanto, ma qui è lavoro davvero duro. Milano? La città è bella, ma non sono qui per questo. Sono venuto qui per aiutare il club a vincere qualcosa. Com’è il cibo italiano? Insalata…“.

Valuta questo articolo