Il piccolo Louis insegue Salah per una foto e sbatte contro un lampione: il gesto del giocatore del Liverpool è commovente

Il piccolo Louis ha inseguito Salah fuori dal campo dall’allenamento per chiedergli una foto, finendo però per scontrarsi contro un lampione: il giocatore del Liverpool, accortosi della situazione, lo ha soccorso regalandogli un sorriso

La Premier League è appena iniziata ma regala già una storia incredibile. Il protagonista è il piccolo Louis, grande fan del Liverpool, desideroso di avere una foto con Salah. Accortosi dell’uscita del suo idolo dal campo d’allenamento, il piccolo lo ha rincorso, finendo però per scontrarsi contro un lampione! Sanguinante e in lacrime, Louis è rimasto a terra vedendo svanire il suo sogno. Ad un tratto però, è successo qualcosa di inaspettato: Salah, accortosi di quanto accaduto, è corso subito dal bambino per sincerarsi delle sue condizioni ed ha prontamente scattato una foto con lui facendogli tornare il sorriso, nonostante la bella botta subita poco prima!

