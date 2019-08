Ansia Liverpool, la rivelazione di Klopp fa tremare i ‘Reds’: “tra due anni potrei decidere di ritirarmi”

L’allenatore dei Reds ha ricevuto il premio come allenatore dell’anno agli Sport Bild Award e ha parlato del proprio futuro

Jurgen Klopp è tutt’altro che un tipo banale e, anche in occasione di un evento come gli Sport Bild Award, ha deciso di lanciare una frase che certamente non farà stare tranquilli i vertici del Liverpool.

Presente per ricevere il premio come allenatore dell’anno, il manager dei Reds ha ammesso: “spero di continuare così, ma tra due-tre anni non so cosa possa accadere. Magari mi ritirerò. Non è detto succeda, tuttavia, se così fosse, non sareste sorpresi. La Bundesliga? Spero possa essere un torneo equilibrato e il titolo vada al Dortmund, altrimenti diventa noioso. Il Bayern è fortissimo, ma il Borussia è costruito bene e darà filo da torcere. Coutinho è un giocatore di assoluto spessore per il Bayern, lo avevo al Liverpool e non lo avrei mai venduto, se non fossi stato costretto. L’offerta era irrinunciabile e noi, sembra strano, non potevamo permetterci di trattenerlo”.

