Liverpool-Manchester City, scazzottata pazzesca prima del match: pugni e calci tra tifosi in metro [VIDEO]

Una violenta rissa, scoppiata sulla metropolitana prima della finale del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, vinta ai rigori dalla formazione di Pep Guardiola. I tifosi delle due squadre sono venuti a contatto, scatenando una furiosa scazzottata ripresa dai presenti con i propri telefonini. Pugni, calci e urla nel bel mezzo del convoglio, una situazione surreale che ha spaventato gli altri passeggeri a bordo, sorpresi da quanto stesse accadendo davanti ai propri occhi. Ecco il video:

If that were Millwall fans… You know the rest. 😏 #LiverpoolMancity https://t.co/ycWUVx2vny

— BlackMillwallFan (@Black_Millwall) August 4, 2019