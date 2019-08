Liverpool – Infortunio Alisson, Klopp amareggiato: “sicuramente salterà la Supercoppa Europea”

Il manager del Liverpool ha sottolineato che Alisson salterà la Supercoppa contro il Chelsea dopo l’infortunio occorsogli contro il Norwich

Il Liverpool dovrà fare a meno di Alisson nella finale di Supercoppa Europea, il portiere brasiliano infatti ha riportato un serio infortunio nel match di Premier League contro il Norwich, che lo obbligherà a saltare la gara con il Chelsea.

Ad annunciarlo è Jurgen Klopp all’indomani della vittoria al debutto in Premier: “l’infortunio di Alisson non è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo che si tratta del polpaccio e il fatto che non sia potuto rimanere in campo non è un buon segno. Posso sicuramente dire che mercoledì non ci sarà. Al suo posto giocherà Adrian, ha esperienza e si è fatto trovare pronto al suo debutto. E’ molto bravo con i piedi e per il nostro gioco questa è una caratteristica importante“.

Valuta questo articolo