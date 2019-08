Liverpool-Chelsea, un errore da… Supercoppa: incredibile svista sulla maglia di Jorginho [FOTO]

Incredibile svista ortografica durante la partita fra Liverpool e Chelsea: il nome sulla maglia di Jorginho è sbagliato, l’errore non sfugge al pubblico social

Tanta attesa per la partita di Supercoppa Europea, primo grande appuntamento di calcio internazionale della stagione. Derby tutto inglese fra Liverpool campione d’Europa e Chelsea vincitrice dell’Europa League. Prima finale maschile arbitrata da una donna. Insomma, una partita destinata a fare la storia, un match da non sbagliare per tutti i protagonisti coinvolti compresi… gli addetti alle maglie. L’errore infatti, è sempre dietro l’angolo, o per meglio dire: dietro la schiena. Al pubblico dei social non è sfuggito infatti il refuso presente sulla maglia di Jorginho che, giocherà l’intero match con la scritta ‘Jorghino‘ sulla divisa dei Blues.

