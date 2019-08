Liverpool-Chelsea, la battuta di Klopp sull’arbitro donna: “se non la aiutiamo mia madre mi rimprovera”

Liverpool-Chelsea, sfida di Supercoppa Europea, sarà arbitrata da Stephanie Frappart: in conferenza stampa Jurgen Klopp commenta la scelta con una simpatica battuta

“Domani arbitra una donna, era ora. Sarà una partita con grande tensione ma noi cercheremo di aiutarla, altrimenti mia madre mi rimprovererà“. Si è espresso con ironia Jurgen Klopp alla vigilia della Supercoppa Europea fra Liverpool e Chelsea. L’allenatore dei Reds ha commentato con una battuta la scelta di affidare la partita, per la prima volta, ad un arbitro donna, Stephanie Frappart. Klopp è poi tornato serio spiegando: “in Germania ho incontrato tantissime donne arbitro, ci è voluto un po’ prima che venissero considerate per il loro valore. E’ un fatto positivo, sono felice di far parte di questo momento storico. E’ una decisione intelligente, apprezzabile, un evento speciale e spero che non sarà l’ultima volta“.

Valuta questo articolo