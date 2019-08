Juventus, Ramsey si ferma in allenamento: le condizioni del gallese in vista del match con il Napoli

Il centrocampista gallese ha riportato una leggera lombalgia che lo ha costretto a saltare l’allenamento di questa mattina

E’ cominciata la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida con il Napoli, big match della seconda giornata di Serie A in programma sabato sera all’Allianz Stadium.

I bianconeri si sono allenati questa mattina al JTC, concentrandosi su un lavoro tecnico-tattico in vista del confronto con gli azzurri, dovendo fare a meno però di Aaron Ramsey. Il gallese si è fermato per il mal di schiena, come riporta la nota pubblicata sul sito della Juventus: “i bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC per lavorare in vista del big match e dopo un riscaldamento tecnico, si sono concentrati sugli aspetti tecnico-tattici della gara, provando i movimenti da replicare sabato all’Allianz Stadium. Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia”.

