Juventus, la stagione inizia con il piede giusto: Cristiano Ronaldo felice su Instagram [FOTO]

L’attaccante della Juventus ha espresso la propria felicità per la vittoria sul Parma postando una foto su Instagram

Felicità e soddisfazione in casa Juventus dopo la vittoria sul Parma, giunta ieri nella prima partita della giornata d’apertura della nuova Serie A. Il gol di Chiellini ha permesso alla squadra di Sarri di cominciare con il piede giusto l’anno, ottenendo i primi tre punti in campionato. Un successo festeggiato su Instagram da Cristiano Ronaldo: “grande cosa iniziare la stagione con 3 punti“, le parole di CR7 a corredo di una foto con Chiellini. Felice anche Miralem Pjanic: “gli scudetti non si vincono ad agosto. Cresceremo ma dovevamo dare il nostro segnale al campionato e non poteva essere diverso da questo“.

