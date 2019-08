Juventus, Paratici fa chiarezza: “Chiellini non verrà sostituito, abbiamo ottimi difensori. Dybala resta!”

Fabio Paratici fa il punto sul mercato della Juventus: non servono altri difensori per sostituire l’infortunato Chiellini e Dybala resterà in bianconero

“Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. Abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi“. Con queste parole, rilasciate a Sky Sport, Fabio Paratici commenta la situazione di mercato in casa Juventus dopo l’infortunio di Chiellini. Il direttore sportivo della Juventus aggiunge: “mercato? Credo che per tutti sia la stessa cosa, non è solo programmazione ma anche opportunità che si presentano in entrata e in uscita. Poi ci sono gli imprevisti, come quelle di Giorgio. Quando ci sono le partite nella sessione di mercato c’è agitazione, ma siamo molto tranquilli. Le opportunità ci sono sempre, se non ci saranno rimarremo così. Dybala sicuramente non andrà via, mi sento di escluderlo assolutamente“.

