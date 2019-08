Juventus-Napoli, Insigne suona la carica: “gara sentita ma non decisiva. Sarri? Vorrei vederlo in campo”

L’attaccante del Napoli ha parlato in vista del big match di domani contro la Juventus, ammettendo di voler vincere segnando un gol

Il big match tra Juventus e Napoli si avvicina, domani sera l’Allianz Stadium si vestirà a festa per ospitare quella che potrebbe essere la sfida scudetto.

Lorenzo Insigne è carico e determinato a far bene, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport: “contro la Juve è una gara molto sentita, noi speriamo di fare una grande partita e di uscire dallo stadio con un risultato positivo. Tuttavia non è ancora decisiva, ci sono tante partite da giocare e tante squadre che si sono attrezzate. Mai segnato allo Stadium? Sono tranquillo, per ogni attaccante il gol arriva. Sarri? Spero di vederlo in campo, mi farebbe piacere. A Torino dobbiamo limare i dettagli ed evitare gli errori fatti a Firenze. Come abbiamo preparato il match con la Juve? Come gli altri anni. Lozano è un grande giocatore, ha fatto bene sia in Olanda, che in nazionale. Si vede che ha grandi qualità, speriamo ci dia una mano“.

