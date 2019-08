Juventus-Napoli, Maurizio Sarri non ci sarà in panchina: lo staff medico non dà l’ok

Maurizio Sarri non siederà sulla panchina della Juventus in vista della super sfida contro il Napoli: lo staff medico bianconero non dà l’ok per il ritorno in panchina

Maurizio Sarri dovrà guardare la super sfida fra la sua attuale squadra, la Juventus, e la sua ex squadra, il Napoli, dalla tribuna. Il neo allenatore bianconero, alle prese con alcuni problemi di salute da diverse settimane, non siederà in panchina per la super sfida della seconda giornata di Serie A. Lo ha comunicato la Juventus, spiegado che, nonostante la visita di controllo odierna abbia confermato un miglioramento delle condizioni, l’allenatore, di comune accordo con lo staff medico, non siederà in panchina.

