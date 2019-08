Juventus-Napoli, caos biglietti risolto… a metà: tolto il divieto per i nati in Campania, resta per i residenti

Bufera sulla Juventus per la vendita dei biglietti relativi al big match contro il Napoli: tolto il divieto per i nati in Campania, resta per i residenti

La partita Juventus-Napoli non sarà vietata ai tifosi nati in Campania. Lo ha comunicato la Juventus rilasciando alcune novità in merito alle modalità per la vendita libera dei biglietti per il big match del prossimo 31 agosto: scelte condivise con il gruppo operativo di sicurezza (Gos) riunitosi in data odierna. Dopo le recenti polemiche, la ‘restrizione’ ai nati in Campania è sparita, ma resta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Campania, anche in possesso di fidelity card, ad eccezione della Juventus Card o tessera del tifoso. Le ricevitorie della Campania non sono inoltre abilitate alla vendita dei tagliandi per Juventus-Napoli.

