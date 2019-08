Juventus – Si mette male per Sarri, altro che influenza: la polmonite ferma il tecnico bianconero

Esordio stagionale in dubbio per Maurizio Sarri? Altro che influenza, il tecnico bianconero ha contratto la polmonite

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, costretto a saltare l’amichevole della Juventus contro la Triestina per influenza, ha conosciuto oggi l’esito di nuovi accertamenti medici che lo hanno costretto a saltare l’allenamento odierno della sua squadra. A fermare Sarri è una polmonite: il tecnico italiano è comunque andato al centro di allenamento dei bianconeri alla Continassa, coordinando il lavoro del suo staff ma senza dirigere la seduta.

