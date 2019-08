Calciomercato Juventus, resta incerto il futuro di Dybala: il Paris Saint-Germain ‘bloccato’ da… Neymar

Nel caso in cui i parigini non dovessero affondare il colpo, Dybala rimarrebbe a Torino per giocarsi le proprie carte con Maurizio Sarri

Il futuro di Paulo Dybala al momento è tutt’altro che definito, l’argentino non è certo di rimanere alla Juventus, ma le pretendenti scarseggiano così come il tempo per imbastire una simile cessione.

L’unico club che ha mostrato interesse per la Joya è il Paris Saint-Germain, ma la situazione Neymar tiene le mani legate alla società campione di Francia, che al momento non manda segnali incoraggianti verso Torino. Nel caso in cui il PSG non dovesse farsi avanti per Dybala nei prossimi giorni, l’argentino a quel punto rimarrebbe in bianconero, giocandosi le sue carte per convincere Sarri a puntare su di lui.

