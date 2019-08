Juventus, proseguono i contatti tra Dybala e il Manchester United: niente allenamenti per la Joya fino al 5 agosto

L’entourage dell’argentino e il club inglese stanno trattando per trovare l’intesa sull’ingaggio, intanto il giocatore ha deciso di non allenarsi fino al 5 agosto

Prosegue senza sosta la trattativa tra Paulo Dybala e il Manchester United, che coinvolge anche il trasferimento di Romelu Lukaku alla Juventus.

Da ieri le parti continuano a parlarsi senza sosta, alla ricerca di un’intesa sull’ingaggio che sbloccherebbe l’intera operazione. L’attaccante argentino è tornato in anticipo dalle vacanze successive alla Copa America, così da seguire da vicino il suo passaggio in Premier League. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per la fumata bianca, intanto però Dybala ha deciso di non allenarsi con i compagni fino al 5 agosto, ennesimo segnale di come la sua esperienza in bianconero sia ormai arrivata ai titoli di coda.

