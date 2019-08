Jaguar I-Pace: ridefinire il significato di “automobile”

Jaguar chiede all’Oxford English Dictionary e all’Oxford Dictionaries di aggiornare la loro definizione online della parola “automobile”. L’attuale vocabolo online descrive solamente una vettura alimentata da “un motore a combustione interna”

Jaguar sta promovendo una campagna ideata per l’Oxford English Dictionary (OED) e per l’Oxford Dictionaries (OxfordDictionaries.com), finalizzata al cambiamento della definizione ufficiale online della parola “automobile”. La I-PACE, il performante SUV Jaguar interamente elettrico, nel 2019 è stata eletta World Car of the Year e European Car of the Year. Nonostante ciò, a rigor di termini, il veicolo a zero emissioni Jaguar non rientra nella definizione di automobile.

L’OED, il principale vocabolario storico della lingua inglese, nel suo dizionario online definisce una “automobile” come: “un veicolo stradale alimentato da un motore (solitamente a combustione interna) progettato per il trasporto di un conducente e di un ridotto numero di passeggeri, normalmente con due ruote anteriori e due posteriori, utilizzato per uso privato, commerciale o di piacere.”

Analogamente, l’attuale definizione di “automobile” su Oxford Dictionaries.com, una raccolta di vocabolari online prodotta dalla Oxford University Press (OUP), casa editrice dell’Università di Oxford, è: “Veicolo stradale, tipicamente con quattro ruote, alimentato da un motore a combustione interna e in grado di trasportare un ridotto numero di persone”.

Per porre rimedio a questa situazione, Jaguar ha presentato una richiesta ufficiale all’OED e ad OxfordDictionaries.com per aggiornare queste definizioni in modo da poter includere ulteriori sistemi di propulsione, compresi quelli degli EV (Electric Vehicle).

David Browne, capo commissione Jaguar Land Rover per l’istanza di rinomina, ha detto: “Nello sviluppo del nome o di una tecnologia per un nuovo veicolo viene effettuato un grande lavoro concettuale, in modo tale che possa essere facilmente compreso dal consumatore. Per questo motivo è davvero sorprendente vedere che l’attuale definizione di automobile sia abbastanza obsoleta. Di conseguenza stiamo sollecitando l’Oxford English Dictionary e l’Oxford Dictionaries ad aggiornare le loro classificazioni online, in modo da essere allineate sia con i tradizionali motori a combustione interna (ICE) e sia con i sistemi di propulsione più sostenibili.”

L’Oxford English Dictionary viene considerato il massimo esponente della lingua inglese e rappresenta una straordinaria guida per quanto riguarda il significato, la storia e la pronuncia di 600.000 parole, sia del passato che del presente, di tutto l’universo della lingua anglosassone.

Lo scorso anno Jaguar ha presentato la I-PACE, il suo primo veicolo elettrico in assoluto. Questa vettura è in grado di offrire la praticità di un SUV cinque posti abbinata all’innovativa intelligenza artificiale (AI), con prestazioni dinamiche da vera auto sportiva.

Equipaggiata con un’innovativa batteria agli ioni di litio da 90 kWh, con due motori Jaguar progettati in-house e con una specifica struttura in alluminio, la I-PACE è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e offre un’autonomia fino a 470 km (ciclo WLTP).

Durante questa fase di valutazione della richiesta da parte dell’Oxford English Dictionary e di Oxford Dictionaries, attraverso l’hashtag #RedefineTheCar Jaguar sta chiedendo a tutti gli utenti di Twitter, Facebook e Instagram di inviare la propria definizione di “automobile”.

Valuta questo articolo