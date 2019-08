Fate le valigie, si parte per Tokyo! L’Italia del volley travolge la Serbia: azzurri diretti alle Olimpiadi 2020

L’Italia di pallavolo maschile stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: gli azzurri superano in 3 set la Serbia e si aggiudicano il torneo preolimpico di Bari

PalaFlorio di Bari gremito all’inverosimile per quella che, a conti fatti, è la partita di pallavolo più importante dell’anno. Italia e Serbia, dopo due vittorie a testa, si giocano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince può già prenotare l’aereo, chi perde dovrà passare per il torneo eurpeo di gennaio 2020, kermesse tutt’altro che semplice.

Dopo le difficoltà mostrare contro l’Australia, l’Italia aveva bisogno di una scossa, puntualmente arrivata nella gara decisiva. Gli azzurri travolgono la Serbia con una forza dirompente, senza lasciare spazio ad alcun alibi. È una squadra quasi ‘diversa’ rispetto alla partita contro gli aussie: Italia forte in attaccp e attenta in difesa, i parziali dei set terminano 16-25 / 19-25 / 19-25. Dopo il pass staccato a Catania dalle ragazze del volley, da Bari arriva un’altra soddisfazione a cinque cerchi: l’Italia avrà entrambe le squadre di pallavolo a Tokyo 2020!

