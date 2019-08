Urlo azzurro! Italia U20 campione d’Europa: Russia sconfitta nella finale dell’Europeo di Basket femminile

L’Italia U20 di basket si laurea campione d’Europa: le giovani azzurre battono la Russia nella finale dell’Europeo di categoria per 70-67

L’Italia U20 è campione d’Europa! Dopo l’argento del 2013 e quello del 2016, l’oro sfumato in passato per un soffio è tornato nuovamente alla portata delle giovani azzurre capaci di eliminare sul loro cammino nazionali blasonate come Spagna e Francia. All’Italia restava solo un ultimo ostacolo per mettersi al collo la medaglia del metallo più prezioso: battere la temibile Serbia. Le ragazze U20 della pallacanestro azzurra hanno compiuto un’altra impresa, dopo quella delle U18 a luglio sull’Ungheria, riportando nuovamente l’Italia sul tetto d’Europa. Finale punto a punto, con un primo quarto di studio fra le due formazioni che chiudono i primi 10 minuti sul 12-12. L’Italia prende il largo nel secondo periodo di gioco e si costruisce un piccolo vantaggio che permette alle ragazze di coach Orlando di chiudere il primo tempo sul +2 (34-32). Nella ripresa la Russia esce dagli spogliatoi impetuosa e chiude avanti di un punto il terzo periodo di gioco (18-19). Finale tesissimo nel quarto quarto, con le russe che sognano l’oro e arrivano addirittura sul +4, ma il cuore azzurro non smette mai di battere: rimonta strepitosa delle azzurrine nei minuti conclusivi che passano dal -3 del 64-67 al +3 del 70-67 che permette all’Italia di diventare campione d’Europa!

