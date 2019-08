Basket – Gli azzurri in volo verso Pechino: in Cina l’ultimo torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019

Azzurri oggi in viaggio per la Cina. Volo Atene Pechino dalle 14.00 (ora greca) e poi trasferimento a Shenyang. Torneo il 23, 25 e 26 contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda

In archivio anche la terza fase della preparazione Mondiale. Dopo il training camp di Pinzolo e il raduno di Verona, termina anche il torneo dell’Acropolis ad Atene. Gli Azzurri viaggeranno oggi dalla Capitale greca alla volta di Pechino (partenza alle 14.00 ora greca e volo di circa 10 ore) e si trasferiranno poi a Shenyang, nel nord della Cina per giocare il Torneo AusTiger contro Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Le ultime tre partite prima del trasferimento a Foshan per l’inizio della FIBA World Cup 2019.

Il CT Meo Sacchetti porta con sè 14 giocatori, che diventeranno 12 dopo la gara contro la Nuova Zelanda del 26 agosto. L’esordio iridato è previsto per il 31 agosto contro le Filippine.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Tur)

Il programma

19/20 agosto

Trasferimento a Shenyang

21/22 agosto

Allenamenti presso Liaoning Gymnasium (Shenyang)

23/26 agosto Torneo AusTiger

Venerdì 23 agosto

Ore 19.30 (13.30 in Italia) Italia-Serbia

Sabato 24 agosto

Allenamenti presso Liaoning Gymnasium (Shenyang)

Domenica 25 agosto

Ore 15.30 (9.30 in Italia) Italia-Francia

Lunedì 26 agosto

Trasferimento ad Anshan

Ore 19.30 (13.30 in Italia) Italia-Nuova Zelanda presso Anshan Arena

Martedì 27 agosto

Trasferimento a Foshan

28/30 agosto

Allenamenti presso Foshan International Sports & Cultural Arena

31 agosto/15 settembre FIBA World Cup 2019

Sabato 31 agosto

Ore 15.30 (9.30 in Italia) Angola-Serbia

Ore 19.30 (13.30 in Italia) Filippine-Italia

Domenica 1 settembre

Allenamenti presso Foshan International Sports & Cultural Arena

Lunedì 2 settembre

Ore 15.30 (9.30 in Italia) Italia-Angola

Ore 19.30 (13.30 in Italia) Serbia-Filippine

Martedì 3 settembre

Allenamenti presso Foshan International Sports & Cultural Arena

Mercoledì 4 settembre

Ore 15.30 (9.30 in Italia) Angola-Filippine

Ore 19.30 (13.30 in Italia) Italia-Serbia

5/9 settembre – Seconda fase FIBA World Cup 2019

Gare da definire in base ai risultati della prima fase

10/15 settembre – Quarti, Semifinali e Finali FIBA World Cup 2019

