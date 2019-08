Basket – Sacchetti fa fuori Aradori in vista dei Mondiali, lo sfogo sui social è pazzesco: “vi ho tutti nel mirino”

Il nuovo giocatore della Fortitudo Bologna ha commentato con amarezza sui social la sua esclusione dai convocati dell’Italia per i Mondiali in Cina

Pietro Aradori non prenderà parte ai prossimo Mondiali di Basket, in programma in Cina dal prossimo 31 agosto. Il ct Meo Sacchetti ha deciso di escludere il neo-acquisto della Fortitudo Bologna dal roster dell’Italia, cogliendo di sorpresa tutti, compreso il diretto interessato. Da qui la richiesta di abbandonare anticipatamente Atene, dove la Nazionale azzurra stava affrontando il torneo dell’Acropolis, salvo poi rimanere insieme ai compagni per assistere dalla tribuna alle sfide con Serbia e Turchia.

Tornato a casa, Aradori ha affidato a Instagram il suo pensiero, palesando la propria amarezza: “si cade, provano a farci cadere, si è abituati. L’importante è non rimanere a terra. Voi che avete provato a fare i furbi alle mie spalle, vi ho tutti nel mirino. Arriverò, non dimentico: è una promessa. Nel frattempo forza ragazzi, gli Azzurri, i miei amici. Vi voglio bene come fratelli“. Parole durissime, che non coinvolgono comunque i compagni di Aradori, costretti adesso ad affrontare il Mondiale senza uno dei propri punti di riferimento.

Valuta questo articolo