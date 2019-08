Inter, ufficiale la numerazione per la stagione 2019/2020: svelata la nuova maglia di Mauro Icardi

Dopo l’assegnazione del numero 9 a Romelu Lukaku, l’attaccante argentino ha deciso di prendere la 7 in attesa di definire il proprio futuro

Lunedì inizierà ufficialmente la stagione dell’Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per sfidare il Lecce nella prima giornata della nuova Serie A. In attesa di affrontare i salentini, la società del presidente Zhang Jr ha ufficializzato la nuova numerazione, in cui spicca la maglia numero 7 attribuita a Mauro Icardi.

Perso il 9 finito sulle spalle di Lukaku, l’ex capitano nerazzurro ha optato per questa scelta, in attesa di definire il proprio futuro. Questa la nota dell’Inter: “Con il via alla stagione calcistica 2019/2020, che per i nerazzurri inizierà lunedì alle 20.45 con la sfida del ‘Meazza’ con il Lecce, ecco di seguito la lista di FC Internazionale Milano per la Serie A TIM.

Samir Handanovic Diego Godin Roberto Gagliardini Stefan De Vrij Mauro Icardi Matias Vecino Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez Federico Dimarco Stefano Sensi Andrea Ranocchia

15. Joao Mario Matteo Politano Kwadwo Asamoah Valentino Lazaro Borja Valero Nicolò Barella Daniele Padelli Henrique Dalbert Sebastiano Esposito Lorenzo Pirola Lucien Agoumé Danilo D’Ambrosio Milan Skriniar Tommaso Berni Marcelo Brozovic Antonio Candreva Alessandro Bastoni

