Inter, ennesimo ceffone nei confronti di Mauro Icardi: l’argentino si ritrova… senza numero!

Il club nerazzurro infatti ha accettato la richiesta di Lukaku di prendere il 9 come numero di maglia, con buona pace di Maurito

L’Inter accoglie Romelu Lukaku, l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter. Dopo un lungo tira e molla, l’attaccante belga è finalmente nerazzurro, grazie all’accelerata di due giorni fa che ha permesso al club di Suning di mettere le mani sull’ex Manchester United.

Quasi ottanta i milioni spesi per piazzarlo al centro dell’attacco di Antonio Conte, dove da qualche settimana non c’è ufficialmente più spazio per Mauro Icardi. L’argentino è da tempo sul mercato e, dopo aver perso il posto in squadra, adesso si ritrova anche senza numero. Romelu Lukaku infatti ha scelto il 9, con buona pace di Maurito che dovrà adesso fare in fretta a lasciare un ambiente diventato troppo ostile nei suoi confronti. L’Inter del resto non poteva non accogliere la richiesta del proprio nuovo centravanti, soprattutto per questioni di marketing, visti i soldi spesi per portare in Italia il belga. Logico che voglia sfruttarne appieno l’immagine, anche a costo di tirare un altro schiaffo a Icardi, abituato ormai ad essere trattato come l’ultima ruota del carro.

