Inter, le prime parole di Lukaku da nerazzurro: “Conte miglior allenatore al mondo, mi ha convinto il progetto”

L’attaccante belga ha espresso le prime considerazioni da giocatore nerazzurro, parlando benissimo di Conte

Romelu Lukaku è impaziente di cominciare la sua prima stagione con la maglia dell’Inter, l’attaccante belga infatti ha firmato ieri il suo contratto e oggi si metterà a disposizione di Antonio Conte.

Prima di iniziare a sudare, l’ex Manchester United ha voluto esprimere la propria felicità ai microfoni di Inter TV: “Antonio Conte è il miglior tecnico al mondo, riesce a migliorare i suoi calciatori e la sua carriera parla per lui. Voglio ringraziare il presidente Steven Zhang e il Ceo Giuseppe Marotta per la fiducia che hanno posto in me. Sono felicissimo di essere qui all’Inter. Ho scelto l’Inter per il progetto del club. Era qualcosa di cui avevo bisogno, una sfida in cui posso aiutare la squadra a costruire il futuro. Voglio aiutare i compagni con il mio lavoro e la mia passione. Avanti giorno per giorno speriamo di avere buoni risultati a fine stagione. Inter is not for everyone. Forza Inter“.

Valuta questo articolo