Inter, Maxi Lopez e quel consiglio ad Icardi: “trova una nuova squadra e riparti, la tua carriera…”

Maxi Lopez ha dato un chiaro consiglio a Mauro Icardi, finito fuori rosa all’Inter: l’ex bomber di Sampdoria e Milan ha invitato ‘Maurito’ a fare le valigie e trovare un nuovo club

Dopo il celeberrimo episodio che ha visto Icardi ‘soffiargli’ la moglie, quando Maxi Lopez e ‘Maurito’ si trovano nella stessa frase, solitamente viene fuori qualcosa di pungente. Ma non è questo il caso. Intervistato da Radio Sportiva, Maxi Lopez si è espresso su Icardi sotto il profilo calcistico, consigliando all’attaccante argentino, finito fuori rosa all’Inter, di cambiare squadra e rilanciarsi prima che sia troppo tardi: “Higuain e Icardi dovranno trovare squadra: sono attaccanti forti, hanno fatti tanti gol in Serie A e non penso che faranno fatica a trovare squadra. Penso che uno quando si ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, si trova un altro progetto e si riparte, anche se quando un giocatore gioca tanti anni in una squadra è difficile lasciarla. La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare”.

