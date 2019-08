Inter, Marotta smentisce Wanda Nara: “nessuno in società ha chiesto a Icardi di restare!”

Beppe Marotta smentisce seccamente le dichiarazioni di Wanda Nara che aveva parlato della volontà dell’Inter di trattenere Icardi: il dirigente nerazzurro conferma la linea della cessione

Negli studi di Tiki Taka, ieri sera, Wanda Nara ha praticamente tolto Icardi dal mercato: prima di Inter-Lecce Beppe Marotta lo ha rimesso in vendita. Situazione complicata in casa Inter per la cessione dell’argentino che non sembra sbloccarsi. Wanda Nara ha confermato il rifiuto di ogni destinazione che non sia l’Inter, complice una presunta richiesta da parte di ‘chi comanda’ di restare. Ipotesi smentita da Marotta prima dell’esordio dell’Inter in Serie A: “un pizzico di fastidio sicuramente, sia per il tempo che per i modi, smentisco che qualsiasi dirigente dell’Inter abbia invitato Icardi a rimanere. Abbiamo dettato una strategia ben precisa, per cui questa è la nostra strategia e quindi nessuno può stravolgere la linea condivisa da tutti”.

