Inter-Juventus, telefonata tra Paratici e Marotta: sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala

E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi giorni.

Su tutti c’è quello di Mauro Icardi, fuori dal progetto Inter ma, nonostante tutto, ancorato a due mani alla barca nerazzurra. Marotta e Conte hanno ribadito ieri la propria linea, ma l’attaccante argentino e la sua moglie-agente non hanno nessuna intenzione di lasciare Milano. In questa situazione di empasse, ecco spuntare un contatto telefonico tra Beppe Marotta e Fabio Paratici, tanto amici ai tempi della Juventus, quanto rivali adesso che l’ex ad bianconero è passato ai nerazzurri. Dopo mesi di gelo, i due hanno rotto il ghiaccio sentendosi direttamente per via telefonica, abbozzando anche il discorso sullo scambio tra Dybala e Icardi. La trattativa non è per nulla semplice, considerando i pochi giorni che mancano al gong, ma qualcosa potrebbe muoversi. L’Inter non fa mistero di volere la Joya, ma a Torino per l’argentino piatto sul piatto 35 milioni e il cartellino di Mandzukic. Soluzione che non stuzzica Marotta, che potrebbe comunque incontrare Paratici nei prossimi giorni per capire il da farsi. Il ghiaccio comunque è stato rotto, Inter e Juve tornano a parlarsi, magari sarà la volta buona per tornare a concludere qualche affare.

