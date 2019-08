Inter – Icardi non si arrende, richiesta shock: l’argentino chiede i danni ed il reintegro al club

Clamoroso all’Inter: Icardi vuole fare causa al club nerazzurro e chiedere il reintegro

Non sembra trovare una soluzione il ‘caso Icardi’: l’attaccante argentino non vuole arrendersi all’idea di non essere più ‘accettato’ dal club nerazzurro e ha deciso di agire per via legali. Da ambienti dell’Inter arriva infatti la clamorosa notizia: l’ex capitano sembra voler fare causa all’Inter, chiedendo 1,5 milioni di euro ed il reintegro nella parte tattica, ovvero nella partecipazione alle sessioni di allenamento tecnico-tattiche.

