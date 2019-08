Inter-Icardi, nuovi indizi di mercato: il post social di Wanda Nara non promette nulla di buono [FOTO]

La moglie-agente di Icardi ha postato una foto su Twitter insieme alle wags nerazzurre, lanciando un indizio di mercato

La strategia di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai essere piuttosto chiara, i due non vogliono muoversi da Milano e le ultime puntate social lo dimostrano. Dopo il video e le foto della nuova casa in costruzione con vista sulla sede dell’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato una foto su Twitter che la ritrae insieme alle altre wags nerazzurre, durante il 22° compleanno di Lautaro Martinez. Chiara la didascalia: “un nuevo año juntas” (“un altro anno insieme”), chiaro segnale di come la coppia argentina voglia allontanare una volta di più ogni voce di mercato.

Valuta questo articolo