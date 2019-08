Inter, infortunio muscolare per Diego Godin: la nota ufficiale del club nerazzurro

Il difensore uruguaiano ha riportato un problema muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno

Brutte notizie dall’infermeria per l‘Inter, costretta a perdere per infortunio Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha riportato infatti un problema muscolare in allenamento, evidenziato oggi dagli esami svolti presso la clinica Humanitas di Rozzano.

Questa la nota ufficiale della società: “esami clinici e strumentali per Diego Godi all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore distrazione muscolare del retto anteriore della coscia sinistra. Le condizioni saranno rivalutate di settimana in settimana“.

Valuta questo articolo