Inter – “Caso Icardi”, che stoccata di Conte: il tecnico nerazzurro vuole restarne fuori

Antonio Conte, la mossa shock di Icardi

Nella serata di ieri una notizia shock ha lasciato sconcertato tutto il mondo nerazzurro: Icardi ha deciso di fare causa all’Inter, chiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di euro ed il reintegro. Una mossa incredibile e sorprendente. “E’ stato fatto tutto nella maniera più corretta possibile, sapete benissimo che sono otto mesi che si sta continuando a parlare di questo, non voglio assolutamente entrare in questa situazione“, queste le parole di Antonio Conte in conferenza stampa.

“Noi dobbiamo essere concentrati su questa stagione e sui protagonisti di questa stagione. Invece vedo che i protagonisti continuano ad essere altri e non chi questa stagione la deve giocare...“, ha concluso il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida col Cagliari

