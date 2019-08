Juventus – Chiellini si infortuna in allenamento: il difensore bianconero costretto ad un intervento chirurgico

Che batosta per la Juventus alla vigilia della sfida col Napoli: Chiellini si infortuna, costretto ad operarsi

Brutte notizie in casa Juventus: per i tifosi bianconeri arriva un colpo inaspettato alla vigilia della sfida contro il Napoli allo Stadium. Giorgio Chiellini si è infortunato oggi in allenamento. A comunicarlo è stata la società con una nota sul proprio sito: “Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore“. Il difensore bianconero sarà operato nei prossimi giorni quindi salterà la partita di domani sera.

