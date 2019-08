Incredibile incidente, ciclista spunta dal nulla: impossibile evitarlo, preso in pieno da un’auto [VIDEO]

Incredibile incidente stradale: ciclista sbuca dal nulla, automobilista sorpreso! Che schianto

Troppo spesso capita di sentire notizie riguardanti spaventosi incidenti stradali, nei quali vengono coinvolti dei ciclisti. Nonostante si cerchi di sensibilizzare sempre più gli automobilisti, i ciclisti non riescono a vivere in tranquillità le loro pedalate, costretti a dover stare troppo attenti ai veicoli in transito.

A volte, però, sono i ciclisti a compiere manovre imprudenti e a mettere gli automobilisti in situazioni complicate, come nel caso di un clamoroso video che sta diventando virale sui social. Una macchina in transito a basse velocità si è vista piombare addosso all’improvviso un ciclista. Il biker è spuntato dal nulla a tutta velocità da un cespuglio al fianco del marciapiede fiondandosi a tutta forza sulla vettura che nulla ha potuto per evitarlo. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per il ciclista.

