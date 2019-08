Incidente Pozzovivo – Spunta una nuova frattura, dai profili social del ciclista importanti aggiornamenti: “Domenico è in isolamento”

Importanti aggiornamenti dai profili social di Domenico Pozzovivo: le ultime dopo il trasferimento a Lugano

Domenico Pozzovivo è stato trasferito da Cosenza a Lugano dopo l’incidente di qualche giorno fa che lo ha visto schiantarsi contro un’automobile. Il corridore della Bahrain Merida è sempre rimasto cosciente, ma le conseguenze fisiche riportare sono di una certa importanza. Pozzovivo, che non è mai stato in pericolo di vita, è stato operato una prima volta a Cosenza, per la frattura alla gamba, ma domani dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per la frattura al gomito, più complicata.

E’ dai profili social del corridore che arriva un nuovo importante aggiornamento: “Domenico è in isolamento in via cautelare presso Ospedale Civico di Lugano. Il versamento epatico è contenuto e non preoccupante. Pneumotorace anche. Oltre alle costole ed agli arti è stata diagnosticata la frattura della mano destra. Si prevedono più interventi. Vi ringrazia per i tantissimi messaggi di auguri.👌✌“.

