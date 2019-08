Incidente Pozzovivo – I medici fanno filtrare un cauto ottimismo: il ciclista verrà adesso trasportato in Svizzera

Domenico Pozzovivo verrà trasportato in Svizzera per proseguire le cure dopo il brutto incidente nel quale è rimasto coinvolto nella giornata di ieri: i medici fanno filtrare un cauto ottimismo in merito al suo recupero

Ciclismo ancora sotto shock per la notizia dell’incidente che ha coinvolto Domenico Pozzovivo. Il ciclista italiano è stato investito a Cosenza nella giornata di ieri, mentre si stava allenando in strada con la sua bici. L’impatto è stato tremendo, tanto che Pozzovivo ha riportato fratture a braccia e gambe che hanno richiesto l’immediato trasporto in ospedale. Dopo le prime cure del caso, stando a quanto riportato dalla ‘Rosea’, filtra un po’ di ottimismo sul recupero del ciclista che, pur dovendo restare fuori per diversi mesi, potrebbe ritornare a correre una volta ultiate le cure.

Pozzovivo intanto verrà ora trasportato in Svizzera come si legge in un comunicato apparso sulla sua pagina Facebook: “Domenico ha subito un delicato intervento durante la notte, durato circa sei ore, presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. È stato operato dal primario Cipparrone. È stato stabilizzato ed è ora in grado di essere trasportato per approfondimenti chirurgici in Svizzera. La Rega sta organizzando il trasferimento in aereo. Si ringraziano tutti i medici, i paramedici e lo staff per l’umanità e la professionalità”.

Valuta questo articolo